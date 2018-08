Sportievelingen die graag lopen of wandelen in een fraai decor, kunnen begin november naar in de Antwerpse haven voor de nieuwe Havenland Run & Walk.Je kan dan in polderdorp Kallo een nachtwandeling maken of een ochtendloopje doen op een uitdagend parcours. Start- en aankomst-plaats is sporthal De Perel. Organisator Golazo gaat ervanuit dat het unieke polder- en havenlandschap heel wat geïnteresseerden zal lokken.