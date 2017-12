VIDEO Man zwaargewond teruggevonden op straat, familie staat voor een raadsel

Wat is er met Kazimierz gebeurd? Een Pool van 65 die zwaar gewond terug gevonden werd op straat in Deurne. Zijn verwondingen zijn zo zwaar dat ie niet zomaar gevallen of in elkaar geslagen kan zijn. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens zijn familie is het duidelijk dat er iemand anders bij betrokken was. Een auto-ongeval of kwaad opzet dus. De politie onder zoekt de zaak, maar heeft op dit moment ook geen idee wat er kan gebeurd zijn. De familie van Kazimierz roept mogelijke getuigen op om zich te melden.