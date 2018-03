In Deurne zijn vannacht twee handgranaten ontploft. De explosies hebben zware schade aangericht. De bommen ontploften in de Van Heystveltstraat in Deurne, dat is een zijstraat van de Lakborslei. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanvallen zit. Alle pistes worden opengehouden, ook die van een afrekening in het drugsmilieu.