Wie kon, heeft vandaag ongetwijfeld de tuin of een terrasje opgezocht om te genieten van de heerlijke temperaturen. En wie verkoeling nodig had, die kon terecht in de openluchtzwembaden van Antwerpen. Zowel zwemvijver Boekenberg als De Molen op Linkeroever konden vandaag rekenen op iedereen die verfrist wilde worden.