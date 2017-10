VIDEO Primeur in Wijnegem: bloemen onder water

We gaan even terug naar de jaren vijftig, want Expo '58 dat is nu bijna zestig jaar geleden. Maar voor Francois Van Kerckhoven uit Niel is de Expo nog elke dag erg aanwezig. François verzamelt al bijna veertig jaar alles wat te maken heeft met de wereldtentoonstelling. Dit weekend stelt hij een selectie van zijn verzameling tentoon in het heemmuseum Bystervelt in Schelle. Een selectie, want de volledige collectie bestaat uit zo'n 13 000 stuks.