De receptioniste van een voormalige rijschool uit Borgerhout krijgt drie jaar cel met uitstel, en moet 16.000 euro boete betalen. Dat is het vonnis van de correctionele rechtbank in Antwerpen. De receptioniste had tientallen valse attesten uitgereikt voor een voorlopig rijbewijs. Het enige wat kandidaat-bestuurders moesten doen in de rijschool, was geld betalen. Tot liefst duizend euro. Een praktijktest moesten ze dan niet doen.