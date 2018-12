De in Antwerpen legendarische frituur number one is vandaag even omgedoopt tot frituur Radio one. Want Radio 1 palmde vandaag de frituur in. Niet om al haar medewerkers op een pak friet te trakteren, maar wel om er negen uur lang uit te zenden. Op Radio 1 kon je vandaag luisteren naar de Belpop 100, de 100 beste Belgische liedjes. Omdat frieten ook een bij uitstek Belgisch product zijn én omdat de week van de friet bezig is, vonden die van Radio 1 het dus een goed idee om uit te zenden vanuit de Number One.