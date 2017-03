De Antwerpse ruien werden vanmiddag geëvacueerd. Door een waterlek in de hoofdleiding in de Sint-Paulusstraat kwam er water in de ruien terecht net op het moment dat daar een rondleiding passeerde.De wandelaars hielden er een nat pak aan over maar konden de ruien zonder problemen verlaten. Het waterlek zorgde wel voor schade aan het gewelf van de ruien en voor een kleine overstroming op de bouwwerf in de Sint-Paulusstraat.