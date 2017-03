VIDEO Provincie herbekijkt gratis tickets voor Tomorrowland

buurtbewoners van het Te Boelaerpark hebben de Theatergarage in de Bouwhandelstraat in Borgerhout gekocht.De strijd met andere kandidaten was spannend, vooral omwille van de hoge vraagprijs. Die bedroeg maar liefst 658 000 euro, maar de actiegroep is er in geslaagd om de verkoper te overtuigen. Morgen wordt alles officieel op papier gezet, maar wij kregen vandaag al enkele plannen te horen.