Nieuws VIDEO Provincie koopt 2 opvanghuizen voor slachtoffers intrafamiliaal geweld

Gezinnen die slachtoffer worden van intrafamiliaal geweld zullen in de toekomst terecht kunnen in twee opvangtehuizen in Antwerpen. De slachtoffers zullen daar in nood tijdelijk onderdak kunnen vinden.De provincie gaat daarvoor twee panden aankopen in de Kasteelpleinstraat.