Er is een puppy gestolen in het dierenasiel van Wommelgem. Het asiel hoopt dat het hondje niet gebruikt zal worden als levende prooi. Als zogenaamde life bait dus. Het hondje is nog maar een paar weken oud. En kleine pups worden wel eens gebruikt als een levende prooi bij hondengevechten. Wie de dieven zijn, is niet duidelijk. Het is de derde keer dat er in Wommelgem een hondje wordt gestolen.