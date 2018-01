Mobiliteit en Verkeer VIDEO Putten maken Noorderlaan erg gevaarlijk

Een aantal havenarbeiders en vrachtwagenchauffeurs maken zich zorgen over de staat van het wegdek van de Noorderlaan in het havengebied. Er zijn daar een groot aantal putten en scheuren in het wegdek en die zorgen voor gevaarlijke situaties. Vooral op het gedeelte tussen de Goteborgweg en Treurenborg is de toestand van het wegdek erbarmelijk, zo stellen de arbeiders en chauffeurs. Ze doen een oproep om snel iets te ondernemen.