Politiek VIDEO PVDA maakt vandaag plan tegen graaicultuur bekend

PVDA pleit op zijn Antwerpse nieuwjaarsreceptie vanavond voor een plan tegen de graaicultuur in de politiek. Wie een politiek mandaat heeft, kan dat volgens de partij niet langer combineren met een betaald zitje in de raad van bestuur van een bank of een multinational. Want een politicus die beide combineert, kan nooit echt onafhankelijk oordelen, vindt de partij.