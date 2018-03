Geef armoede, geen kans. Met die campagne trekt de Antwerpse PVDA naar de kiezer. Het is het resultaat van De Grote Bevraging.In september vorig jaar startte de uiterst linkse partij met een enquête. Bijna 9000 Antwerpenaren hebben daarop geantwoord. Meer dan de helft van hen heeft armoede in de top drie van belangrijkste thema’s gezet, naast een veilige en een duurzame stad.PVDA heeft nu op basis van dat resultaat een programma opgesteld dat in de eerste plaats de armoede in Antwerpen moet aanpakken.