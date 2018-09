VIDEO Race for the Cure wil Europa veroveren

10.000 deelnemers verzamelen zich vandaag op Linkeroever, en dat voor Race for the Cure. Een loopwedstrijd voor de strijd tegen borstkanker. In de stralende ochtendzon vertrokken de lopers zo voor 6 kilometer over Linkeroever. Het was alweer de tiende editie van de Race for the Cure, een initiatief van Think Pink. Tal van mensen die zelf een strijd voeren of hebben gevoerd met borstkanker liepen ook nu weer mee, net als heel veel vrienden, familie en sympathisanten. Ook in Brussel en Namen werd er vandaag gelopen, en zo is de Race for the Cure het grootste evenement in België voor het goede doel. En volgend jaar wordt het nog heel wat groter.