VIDEO: Racen met machines

De zon kregen we maar weinig te zien de laatste dagen, maar vandaag was ze duidelijk aanwezig in Brasschaat, daar werd voor het eerst de Sunny Day georganiseerd. Sunny Day is een marktje voor en door vrouwen waar getalenteerde onderneemsters in de spotlight gezet worden. 25 vrouwen stelden vanmiddag in zaal Ons Middelheem hun bijberoep of zelfstandige activiteit voor.