Cybercriminelen hebben concertzaal Trix in Borgerhout proberen op te lichten. De dader of daders hebben in naam van de directie een mail naar de boekhouding gestuurd met een betalingsopdracht. In de mail vragen ze om een dringende overschrijving uit te voeren met een groot bedrag. De boekhouding merkte tijdig op dat de mail afkomstig is van oplichters.