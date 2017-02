Een kijkje nemen in het hoofd van kunstenaar Arne Quinze, het kan vanaf morgen in AT The Gallery in de Leopoldstraat. A review, is zoals de titel doet vermoeden een terugblik op het vroeger werk van Arne Quinze. De kunstenaar is vooral bekend om zijn grote, vaak controversiële, constructies in het straatbeeld. Zoals de Rock Strangers die nog even op de zeedijk van Oostende mogen blijven staan. Quinze bouwt letterlijk en figuurlijk verder op zijn kunstwerken. Net daarom kan het interessant zijn om een blik te werpen op de oude schetsen en constructies van de artiest.