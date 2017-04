Nieuws VIDEO Ratten verzuren leven van bejaarde Rosa

embed

Al bijna een jaar kampt Rosa uit Zandhoven met een hevige rattenplaag in haar tuin. Ze probeerde alle middelen in te schakelen. Maar tevergeefs. Want de ratten planten zich massaal voort. Voor Rosa is dit een echte ramp. Want zij is slecht ter been. En haar tuin is de enige plek waar ze het vakantiegevoel kan ervaren.