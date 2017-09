Media en Cultuur VIDEO Reactie Antwerp-spelers op " Take Us Home", de Antwerp-film van Luk Wyns

Nog iets meer dan een week en dan kan iedereen genieten van 'Take us home', de nieuwste film van Luk Wyns over voetbalclub Antwerp. Gisteren ontving Luk een heel deel spelers en bestuursleden bij hem thuis in Schoten voor een exclusieve preview. En wij mochten meekijken