In de hoogste afdeling van het volleybal beleeft Amigos Zoersel moeilijke tijden. Het wacht al sinds oktober op een overwinning. Het seizoen was nochthans goed begonnen. Met 2 overwinningen en een stunt in de beker tegen Aalst. Maar sindsdien is het noppes. 8 weken op rij niet gewonnen. En 5 op 39 na 13 matchen. Want ook gisteren werd er verloren. 1-3 tegen Guibertin.