De Antwerpse afdeling van de partijen Groen en sp.a gaan samen naar de gemeenteverkiezingen.De kieslijst zal ook aangevuld worden met onafhankelijken. Het was al wel een tijdje de kroniek van een aangekondige politieke samenwerking, maar nu is de kogel echt door de kerk. De officiële aankondiging is gebeurd door lijsttrekker en zelfverklaard kandidaat-burgemeester Wouter Van Besien, nummer twee Jinnih Beels en de derde op de lijst Tom Meeuws.