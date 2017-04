In de tweede klasse bereikten ze inmiddels al het stadium van de halve finales in de play-offs. En daarin zitten twee Antwerpse ploegen: Oxaco en Gembo. Ze verloren beiden de eerste wedstrijd van de halve finales. Gembo ging vorige week in Gent onderuit met maar liefst 40 punten verschil. Dat heet n pak slaag. Gelukkig is zo'n halve finale een best-of-three, dus n overwinning met 1puntje verschil in de terugwedstrijd volstaat om een belle af te dwingen.