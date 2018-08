Een reconstructie van de steekpartij in de Boomsestraat in Niel moet meer duidelijkheid geven over wat er precies is gebeurd die dag. Een man van 38 kreeg een messteek in de hals. Een dag later stierf die in het ziekenhuis. De verdachte en twee vrouwen zijn aangehouden. De reconstructie werd vanmorgen gehouden op vraag van de verdachte zelf.