VIDEO Recordjaar voor openluchtzwembaden

De Antwerpse openlucht- zwembaden, Boekenberg en De Molen, beleven een absolute topzomer. Zo telt de Molen op Linkeroever al bijna 55.000 zwemmers dit seizoen. Dat zijn er, meer dan dubbel zoveel, dan vorig jaar...Maar ook de zwemvijver in het Boekenberg- park in Deurne heeft een topmaand, alleen in juli al zijn er ruim 40.000 zwembeurten geregistreerd. Terwijl ze vorig jaar slechts 16.000 mensen ontvingen in diezelfde periode. Door de drukte moesten ze zelfs regelmatig het 'beurt-zwemmen' invoeren. Record-cijfers dus, en dat aantal kan met een zonnige en warme augustus wellicht nog flink omhoog gaan