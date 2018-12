Wie weet zat u gisterenmiddag om 10 over 4 wild schreeuwend van enthousiasme voor uw televisiescherm of laptop. Want dat was het exacte moment dat onze hockeymannen zichzelf tot wereldkampioen kroonden. Een onwaarschijnlijke prestatie, voor een land dat enkele jaren geleden nog een hockeydwerg was. Bij hockeyclub Dragons in Brasschaat verwachten ze dat de inschrijvingen nóg maar eens zullen toenemen. Maar vandaag genieten ze vooral nog na, want de Red Lions zijn erg Brasschaats gekleurd.