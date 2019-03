VIDEO Regels over speed-pedelecs zorgen voor onduidelijkheid

Wie met een speed-pedelec, een snelle elektrische fiets, een enkelrichtingstraat tegen de richting inrijdt is in principe strafbaar. Fietsers mogen dat wel op voorwaarde dat er een onderbord hangt dat de enkelrichting voor fietsers opheft. Maar dat onderbord geldt dus niet voor pedelecs. SPA/Groen Berchem vindt dat er daardoor een onduidelijke situatie ontstaat en vraagt het district én de stad om werk te maken van de installatie van specifieke onderborden voor pedelecs in enkelrichtingstraten.