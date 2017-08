Nieuws VIDEO: Regering onderzoekt uitbreiding kilometerheffing naar gewestwegen

De Vlaamse regering bekijkt of de kilometerheffing voor vrachtwagens moet aangepast, en misschien zelfs uitgebreid worden. Ze brengt nu 400 kritieke locaties in beeld. Om te kijken of truckchauffeurs daar niet te vaak proberen de tolwegen te vermíjden. Wuustwezel, Essen en Malle klagen al langer over vrachtverkeer dat over de gewestwegen en door de dorpen rijdt sinds de kilometerheffing is ingevoerd. Minister Weyts belooft dit najaar actie te ondernemen.