VIDEO: Regering wil Antwerpse Turken verbieden te stemmen voor of tegen doodstraf

N-VA fractievoorzitter Peter De Roover heeft een wetsvoorstel ingediend dat de Turken in België, en dus ook die in Antwerpen, moet verbieden deel te nemen aan een mogelijk referendum over de herinvoering van de doodstraf in Turkije. Het voorstel wordt gesteund door de meerderheidspartijen. Voormalig politicus en Antwerpse Turk Selahatiin Koçak vindt dat de Roover er vooral de Turkse gemeenschap mee viseert.