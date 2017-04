Gezondheid VIDEO Registratie orgaandonatie moet ook bij huisarts kunnen gebeuren,

Belgen moeten zich niet alleen in het gemeentehuis maar ook bij de huisarts kunnen registeren als orgaandonor, dat vinden CD&V en NV-A die daarvoor een wetsvoorstel indienden. Binnen Europa is ons land de absolute koploper wat betreft potentiële orgaandonors. In België lieten lieten vorig jaar bijna 250.000 mensen zich registreren, in Antwerpen deden zo'n 1.300 mensen dat. Toch staan nog meer dan 1.200 patiënten op een wachtlijst. Een registratie bij de huisarts zou de drempel om zich als donor op te geven moeten verlagen.