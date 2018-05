Oud-politicus Jacky Buchmann is vanmorgen overleden. Buchmann was een boegbeeld van de liberale partij in het Antwerpse. Zo was hij minister van de eerste Vlaamse regering onder Gaston Geens, federaal minister van Middenstand ook. En bleef hij 20 jaar lang burgemeester van zijn thuisbasis Kapellen. Buchmann was ook een gedreven ondernemer, en stelde als brillen- en lenzenspecialist honderden mensen tewerk. Hij werd 86 jaar.