Human Interest VIDEO Restjes van oudjaar worden brunch op nieuwjaar

embed

Gisteren was het weer feest, en daar hoort altijd lekker en vooral veel eten bij. En heel wat eten betekent ook heel wat etensrestjes. Vaak verdwijnen die restjes onherroepelijk in de vuilbak, maar niet als het van de Antwerpse Jennifer afhangt. Zij begon enkele jaren geleden een blog, Empty The Fridge. Met als doel: laten zien dat quasi elk overschotje opnieuw gebruikt kan worden in een heerlijk gerecht.