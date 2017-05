Nieuws VIDEO Revalidatiecentrum verhuist door wegenwerken

Niet alleen in Antwerpen zijn er veel wegenwerken. Ook in veel gemeentes is het vaak kommer en kwel. In Boom bijvoorbeeld is een revalidatiecentrum tijdelijk naar een ander pand verhuisd. Een absolute noodzaak, want door de werken kwam er een pak minder volk. Volgens de zaakvoerder is het een kwestie van overleven of ten onder gaan.