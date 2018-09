Senioren in een scootmobiel konden vandaag rijles volgen om zich veiliger en behendiger met hun voertuig door het verkeer te bewegen. In woonzorgcentrum De Pelikaan in Deurne gaf Julien zowel theorie als praktijklessen over het rijden met de scootmobiel. En dat is geen overbodige luxe want senioren komen met hun vierwielers vaak in gevaarlijke situaties terecht.