Krijgen we binnenkort ook een lage-emissiezone in de Antwerpse zuidrand? De burgemeesters van de verschillende gemeenten zullen dat op een overleg volgende week alleszins bespreken. Want door de lage-emissiezone in de stad, parkeren er meer vervuilende wagens aan de rand. Mortsel laat op dit moment al onderzoeken of zo'n lage-emissiezone over drie jaar nuttig kan zijn. Grote vraag is vooral waar dan het best de grens getrokken wordt.