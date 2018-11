Morgen starten voorbereidende werken in de Toekomstlaan in kader van de geplande rioleringswerken in de straat. De werken omvatten het sonderen naar bestaande nutsleidingen. De werken duren ongeveer 2 weken. Als de weeromstandigheden het toelaten start de aannemer op 27 november 2018 met de voorbereidende werken voor de geplande rioleringswerken in de Toekomslaan. Deze werken omvatten het sonderen naar bestaande nutsleidingen en duren ongeveer 2 weken. Hinder Op de locaties waar de sonderingen plaatsvinden, neemt de aannemer telkens één baanvak in beslag. Het verkeer moet op deze locaties beurtelings de mobiele werkzone passeren. In de Toekomstlaan tussen de Maurits Luyckxstraat en de Straalstraat geldt een parkeerverbod tijdens de werken.