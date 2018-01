Voetbalclub Antwerp wil zelf een video-ref installatie aankopen. Die kan dan meteen permanent op de Bosuil blijven om bij elke thuis-wedstrijd te gebruiken. Het is Paul Gheysens zelf die met het idee op de proppen komt. Bij Antwerp zijn ze kwaad na het doelpunt van Club Brugge gisteren. Op de beelden was te zien dat Vormer, de speler van Brugge, buitenspel stond toen ie scoorde. Maar er was geen video-ref aanwezig. Daarom zegt Antwerp: waar de voetbalbond niet in slaagt, dat zullen we dan wel zelf doen.