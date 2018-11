Eerst was er de film" Hollywood aan de Schelde" van Robbe De Hert, een documentaire over de Vlaamse film. En vandaag signeerde hij op de Boekenbeurs het gelijknamige boek. Dat is doorspekt met anekdotes over onze filmgeschiedenis en er staan ook heel wat lofbetuigingen in van de 10 journalisten die hebben meegewerkt aan het boek.