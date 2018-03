Mobiliteit en Verkeer VIDEO Robin Pront maakt film over de Zillion

Ook de scherpe, rauwe kantjes van de Zillion zullen aan bod komen in de film. Dat zegt regisseur Robin Pront. Hij is volop bezig met het scenario van de film. Eind dit dit jaar hoopt ie te kunnen beginnen filmen. Pront regisseerde eerder al D'Ardennen. Een film over de Zillion maken, is een droom die uitkomt voor Pront.