Sport Video: Roeselare hoopt te promoveren, "met dank aan de Chinezen"

De spelers en supporters van The Great Old ruiken de promotie naar eerste klasse A, na twaalf seizoenen in tweede. Het geloof is groot. Maar dat is ook zo bij de tegenstanders in Roeselare. De West-Vlamingen willen zich niet naar de slachtbank laten leiden, vertellen ze voor onze camera. Ze voelen zich gesteund door hun Chinese investeerders.