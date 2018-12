Dat criminelen bankrekeningen proberen te hacken is niet nieuw, maar wat Debby uit Mortsel overkwam wel. Zij ging tanken in haar vaste tankstation, en betaalde daar met haar VISA-kaart. Twee dagen later ontdekte Debby dat er voor €800 aan aankopen van haar rekening zijn verdwenen. Hoe de criminelen de VISA-kaart aan het tankstation konden hacken, is nog een raadsel.