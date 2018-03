De grote baas van de Ronde van Vlaanderen, Wouter Vandenhaute, stond in 1974 als kleine bengel in Wilrijk mee op het podium naast Rik Van Linden en Eddy Merckx. Het is een straf koersverhaal dat ie zelf vertelde op de persconferentie van de Ronde van Vlaanderen. De stad gaat, in aanloop naar de start van de Ronde hier in Antwerpen, op zoek naar de strafste koers-verhalen van de Antwerpenaren.