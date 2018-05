Katoen Natie baas Fernand Huts mag voor zijn cultuurproject 'Vossen' wél duizenden bezoekers ontvangen in een loods in de Waaslandhaven. Dat is opmerkelijk, want vorig jaar was Studio 100 daar niet in geslaagd. Maar omdat er deze keer een fietsroute aan het project gekoppeld is, lukte het deze keer wel. Dat zei Fernand Huts vanmorgen in Wakker op Zondag.