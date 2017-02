Nieuws Video: Rouwregister en wake voor omgebrachte Shashia Moreau

De dood van de jonge Shashia Moreau maakt heel wat emoties los in haar woonplaats Heist-op-den-Berg. Aan de binnenspeeltuin, waar de jonge vrouw van 20 werkte, is een rouwregister gelegd. Vanavond komen vrienden en familie er bijeen, om een wake te houden tegen de zinloze misdaad. Het lichaam van Shashia werd donderdagavond gevonden in de tuin van de Antwerpse man, waar Shashia mee had afgesproken om Pokémon-popjes te ruilen.