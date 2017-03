Kunstenaars en nachtraven kunnen vanaf vandaag terecht op het eilandje. Naast het Red Star Line Museum is nieuwe pop-up geopend. CONTRAIR is de naam en het wil een platform bieden aan alle creatievelingen in het Antwerpse, in combinatie met feestjes en films. Daarmee hopen de initiatief-nemers het verdwijnen van Petrol en de Antwerp Tower te doen vergeten.