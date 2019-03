Het is donderdag en toch is er geen klimaatmars vandaag, maar morgen -op vrijdag- zal een internationale actie doorgaan in meer dan 92 landen. Er zal naar verwachting een heel grote opkomst zijn, want voor het eerst zullen zelfs een groot aantal scholen meedoen. Enkele scholen maken er een buitenschoolse activiteit van. Dan moeten leerlingen verplicht mee in de mars stappen of ze zijn onwettig afwezig. En dat zint sommige ouders niet. In Antwerpen is er 's ochtends een bijeenkomst op het Theaterplein, van waaruit een delegatie met de fiets naar Brussel vertrekt. Andere deelnemers houden een mars naar het station en nemen daar de trein naar de hoofdstad.Bekijk het volledige studiogesprek met Jinnih Beels hier: https://atv.be/nieuws/studiogesprek-klimaatmarsen-van-jongeren-moeten-losstaan-van-de-politiek-75059