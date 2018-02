In het zaalvoetbal is FT Antwerpen aan een fraaie reeks bezig in de competitie. De jongste zeven matchen werden allemaal gewonnen. De troepen van Bachar prijkten daardoor op de tweede plaats, na het ongenaakbare Halle-Gooik. Vrijdag trokken ze naar Jette, een ploeg uit de kelder van het klassement. Een achtste zege op rij was dan ook een must.