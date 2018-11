VIDEO Rupel Boom sluit bewogen week af met een nederlaag

In het basketbal hadden de Antwerp Giants vanmiddag nood aan een knalprestatie. In Europa doen de troepen van Moors het best goed met twee overwinningen in vier matchen. Maar in de competitie loopt het voorlopig wat stroever met één zege in drie wedstrijden. Doordat de Giants minder matchen hebben gespeeld, stonden ze voor aanvang van de wedstrijd tegen Bergen zowaar op de laatste plaats.