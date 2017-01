VIDEO Rupel Boom uitstekend op dreef

Antwerps kickbokser Jamal Ben Saddik, het nummer vier in de wereld, daagt regerend wereldkampioen Rico Verhoeven uit voor een kamp om de wereldtitel. Dat maakte hij vanochtend bekend in Wakker op Zondag. Eind dit jaar hoopt hij het gevecht te kunnen voeren. En over drie weken al gaat er in zaal Roma een documentaire over de kickbokser in première.