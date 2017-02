Nieuws Video: Salafistisch opleidingscentrum voor moslimvrouwen vlakbij woning De Wever

Aan de Frans Baetenstraat in Deurne is een salafistisch opleidingscentrum gevestigd, waar moslimvrouwen tijdens cursussen van radicale predikers leren onderdanig te zijn tegenover hun man. Dat zei Tom Meeuws vanochtend in Wakker op Zondag. De Antwerpse sp.a-voorzitter wil dat burgemeester De Wever optreedt tegen het volgens hem sektarische centrum vlakbij De Wevers woning. Omdat er ook in het jongste rapport van het OCAD, het orgaan tegen de terreurdreiging, voor wordt gewaarschuwd. Maar de burgemeester zegt dat niet zomaar te kunnen sluiten.